С обручальными кольцами: Иван Янковский и Диана Пожарская тайно поженились

Звездный наследник Иван Янковский и Диана Пожарская накануне отметились на премьере картины «Чемпион мира». Иван сыграл в ней главную роль – шахматиста Анатолия Карпова, а Диана его жену.

В июне этого года у влюбленных родился сын, которого назвали Олег – в честь знаменитого прадедушки. О личной жизни ни Иван, ни Диана говорить не любят. Но слухи о том, что они тайно поженились после рождения наследника, появились еще в июле. На премьеру «Чемпиона мира» Иван и Диана оба пришли с обручальными кольцами на пальцах. Так что теперь совершенно очевидно – они действительно муж и жена. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, что для Пожарской брак с Янковским стал вторым. В 2020-м году она развелась с режиссером Артемом Аксененко. У Ивана же за плечами – изрядный список романов с именитыми наследницами. В их числе — дочь бизнесмена Руслана Байсарова, ресторатора Аркадия Новикова и других.

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