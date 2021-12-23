Пуговка сейчас не выдержит: сверкая бюстгальтером, Валя Карнавал едва застегнула блузку на безразмерной груди

Певица и блогерша не постеснялась предстать в полуобнаженном виде перед миллионами своих фолловеров.

19-летняя певица из Сети Валя Карнавал стал реже появляться в своих микроблогах. Девушка объяснила это тем, что у нее сейчас творческий кризис. Плюс много работы на новом для нее музыкальном поприще.

Но терпеливые подписчики дождались. Красотка опубликовала новый вайн в TikTok, порадовав фанатов не только творческим подходом к съемке, но и пикантными ракурсами.

Карнавал надела на свою безразмерную грудь блузку, которую застегнула на одну пуговку. Кажется, что еще мгновение – и она лопнет, открыв взору миллионов зрителей пышные прелести девушки. Благо, что красотка позаботилась о нижнем белье – под блузкой виднеется черный бюстгальтер.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!