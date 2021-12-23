«В нем скучно»: Подольская в тотальном черном привлекла к себе внимание латексными легинсами

Стилист Алсу Арна заметила, что этот цвет не подходит артистке.

Певица Наталья Подольская отправилась на съемки в тотальном черном образе. Она надела легкую прозрачную блузку и латексные легинсы.

«В последнее время что-то подсела я на черненькое… Хотя в жизни я этот цвет не ношу, мне в нем скучно. Но, видимо, все меняется», — подписала фото артистка

Мы попросили стилиста Алсу Арна оценить непривычный для певицы наряд. И имиджмейкер обратила внимание, что с черным Наталье не по пути.

«Наталья Подольская действительно увлеклась черным. И такой образ, что мы видим сейчас, врезается в память зрителя, так как ей не свойственна столь дерзкая одежда с повышенной степенью сексуальности.

Блузка с прозрачной воздушной текстурой в гардероб Натальи вполне уместно вписывается, но вот брюки совершенно точно чужды ее стилю. Это не совсем ее вещь как по темпераменту, так и по типажу внешности артистки», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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