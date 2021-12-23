Пышное откровение: Каменских в крошечном белье красиво прижалась грудью к кровати

Украинская поп-дива Настя Каменских славится не только своими вокальными, но и внешними данными. И поклонники ждут, когда любимица снова порадует их откровенными кадрами.

Певица сама ведет свой Instagram, куда постит не только снимки и видео с репетиций и концертов, но и кадры из спальни, ванной, пляжа. На этот раз красотка показала, как расположилась в кровати после концерта.

На этот раз Настя Каменских позировала в постели, красиво прижавшись грудью в крошечном белье. Пышные прелести красотка не стала прикрывать, откровенно показав их едва ли не крупным планом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!