«Говорят, что такие цвета любит Тигр»: Бузова похвасталась утопающей в роскоши и подарках елочкой

Певица не может налюбоваться своей хвойной красотой.

Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова давно украсила к Новому году свою квартиру. Елочку артистка тоже нарядила. И теперь каждый раз, возвращаясь домой, любуется своими интерьерами и улучшает себе настроение.

Вернувшись накануне, певица заметила, что под елкой накопилось уже изрядное количество подарков. И решила похвастаться этим, а заодно еще раз показать утопающую в золоте игрушек и блесток лесную красавицу.

«Какая у меня красивая елка! Как я довольна, посмотрите! Год Серебряного Тигра, говорят, что такие цвета любит Тигр, наступает мой год, и уже тут подарочки накапливаются», — радуется звезда.

А как выглядит елочка у певца Филиппа Киркорова, мы рассказывали здесь.

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