«Босс приехал»: Тимати привез сынишку от Решетовой на модную стрижку

Рэпер Тимати – дважды папа. Первенцем музыканта стала дочь от модели Алены Шишковой Алиса, которой уже 7 лет, и сынок от телеведущей Анастасии Решетовой Ратмир, осенью отметивший двухлетие.

Звездный отец старается больше времени проводить с наследниками. Накануне он, например, посвятил себя сыну. Он взял сынишку и повез в свой барбершоп наводить порядок на голове.

«Босс приехал на стрижку», — показал в микроблоге кадр звездный отец.

Судя по всему, походы в парикмахерскую не доставляют малышу стресса или дискомфорта. Мальчик послушно расположился в кресле, пока барбер создавал из его шевелюры модный стайл.

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