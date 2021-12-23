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Нижним бельем наружу: Клава Кока вышла в люди в бюстгальтере поверх футболки

Пару столь неожиданному наряду составили сетчатые чулки и супермини.

Нижним бельем наружу: Клава Кока вышла в люди в бюстгальтере поверх футболки
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Клавдия Высокова, прославившаяся как певица Клава Кока, обожает удивлять. Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» делает это не только в творчестве, записывая все новые фиты, но и в нарядах, выбирая спорные и откровенные вещи.

Накануне у Коки состоялся релиз новой песни в коллаборации с Артуром Пирожковым «Хочешь». И артисты спешили рассказать всем об этом. У них прошло сразу два эфира на радио, куда Клава Кока явилась в провокационном образе.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Певица предстала в белой футболке, поверх которой красовался черный бюстгальтер, и кожаной супермини-юбке. Довершали образ туфли с чулками-сеткой, которые отвлекали внимание от нижнего белья поверх наряда.

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