Пока Тимати не видит: новая пассия рэпера вывалила пышный бюст из платья на пляже Дубая

19-летняя избранница музыканта в ожидании бойфренда не сидит в заточении в гостинице.

Совсем скоро Тимати полетит в Дубай, чтобы встретить Новый год с сотнями счастливчиков, которые пожелали отпраздновать наступление 2022 года под выступление рэпера. Компанию музыканту намерена составит его новая подруга, 19-летняя Саша Дони из Киева.

Красотка уже прилетела на курорт, и пока нет Тимати, не теряет времени даром. Вместе с подругой Саша много гуляет, наряжаясь при этом далеко не в целомудренные наряды. А о том, в каких позах девушка фотографируется на машине, мы уже, к слову, писали.

На этот раз длинноногая гимнастка предстала на пляже после заката солнца. При этом Дони позировала в провокационном платье, из которого вывалилась объемистая грудь девушки. Что ж, пока Тимати не видит, почему бы и не пошалить?

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