Мамины сумочки летят: Рудковская засняла, как годовалый сынок от Плющенко «навел шороху» в ее богатом гардеробе

Маленький Арсений Плющенко не понимает, что эти аксессуары стоят целое состояние.

Годовалый малыш Арсений Плющенко получил от мамы с папой прозвище Директор за свое стремление все контролировать и проверять. А поскольку директору никто не указ, то и играет он с теми вещами, с которыми захочет.

Рудковская засняла, как кроха похозяйничал в ее богатом гардеробе. Мальчик просто взял и бросил одну из сумочек Яны на пол, не имея представления о том, что она стоит целое состояние. И отправился исследовать полки с другими аксессуарами.

«Мой гардероб никому покоя не дает! Чувствую, что растет модник», — подписала кадры мама.

А гардероб у Рудковской, на самом деле, будоражит не первый год многих поклонников и коллег. Историк моды Александр Васильев признал Яну иконой моды, поскольку та в числе первых стремится прикупить новинки с подиума, летая регулярно на все показы коллекций в Париж и Милан.

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