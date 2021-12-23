С пикантной родинкой: Каролина Севастьянова в леопардовом купальнике показала «ложбинку греха»

Гимнастка отдыхает на острове Бартоломе и готовится там встретить Новый год.

Не успел еще сойти с прекрасной Каролины Севастьяновой мальдивский загар, как красотка уже улетела снова загорать. На сей раз олимпийская чемпионка по художественной гимнастике отправилась на Галапагосские острова.

Сотни тысяч фолловеров Севастьяновой уже успели оценить красоту природы и океана, омывающего остров Бартоломе, на котором проводит свой отпуск красотка. А вот с фотографиями в бикини Севастьянова не торопится, оттягивая интригу.

Но томящимся в ожидании фолловерам накануне кое-что «перепало». Гимнастка Севастьянова поделилась селфи в леопардовом купальнике, демонстрируя крупным планом свое шикарное декольте, или поэтичнее сказать, «ложбинку греха», украшенную природой родинкой.

Судя по всему, Севастьянова намерена встречать Новый год на острове. Здесь уже все готово к празднику – елочка, украшения и настроение созданы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!