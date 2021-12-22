«Сегодня так»: Кристина Орбакайте в черном платье с прорезями на груди покрасовалась на съемочной площадке

Взрослая наследница Аллы Пугачевой, 50-летняя певица и актриса Кристина Орбакайте очень востребована у режиссеров. Она играет в театре и активно снимается в кино.

Не так давно она рассказывала о старте съемок продолжения картины «Любовь-морковь».

А позже стало известно, что Кристина Орбакайте еще и играет одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Тест на беременность». Детали пока не раскрываются, но очевидно, что, как и первые два сезона, третий будет столь же интересным.

Кристина Орбакайте периодически делится в микроблоге кадрами со съемочной площадки «Теста на беременность».

На этот раз она показала, как ей делают укладку перед входом в кадр. А затем Кристина Орбакайте приблизила к себе камеру телефона.

Она запечатлела верх своего роскошного платья. Оно черное, с прорезями на груди, которые придают пикантности наряду.

Кстати, в сериале «Тест на беременность» Кристина Орбакайте не блондинка, она брюнетка с каре.

«Сегодня так. Сегодня я брюнетка», — говорит звезда в кадре.

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