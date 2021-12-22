Куда смотрит Меладзе? Джанабаева в брючном костюме цвета прокисшей малины устроила дикие пляски с Довлатовой

Экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева в апреле уходящего года в третий раз стала мамой. Она подарила своему мужу Валерию Меладзе дочку Агату.

Долго засиживаться в декрете Альбина не стала. Уже через несколько месяцев после родов певица вернулась к активной творческой деятельности.

Джанабаева принимает активное участие в съемках, выступает на концертах и дает интервью.

На этот раз она побывала в студии «Русского радио». После беседы с Аллой Довлатовой Альбина Джанабаева не покинула студию.

Вместе с радиоведущей певица устроила веселую дискотеку на двоих. Алла Довлатов и Альбина Джанабаева лихо выплясывали под новую песню Альбины.

Видео разудалых плясок двух многодетных матерей появилось в Сети. В кадре видно, как Альбина Джанабаева, облаченная в брючный костюм оверсайз цвета прокисшей малины, выделывает всевозможные па.

Где был в этот момент Валерий Меладзе, неизвестно. Но вероятно он поддержит свою супругу в желании отдаваться безудержному веселью.

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