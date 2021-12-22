За ручку: Арзамасова в свитере в клетку и модных ботинках «челси» появилась на публике с Авербухом

Лиза Арзамасова знакома публике, так как уже давно играет в кино. Ее прославила роль в сериале «Папины дочки». Потом она решила продолжить карьеру, а также начала играть в театре.

Лишь о личной жизни артистка всегда говорила неохотно. Многие были удивлены, когда ее увидели с Ильей Авербухом на отдыхе. Их роман длился несколько лет. Недавно они отметили первую годовщину со дня свадьбы.

Арзамасова уже подарила фигуристу наследника. Не так давно она родила сына Льва. Оказалось, что пара на одном ребенке останавливаться не планирует. Хоть у Авербуха и есть еще один сын от прошлых отношений.

Недавно супруги выступили вместе на льду. А вот 22 декабря они отправились вдвоем на новогодний вечер. Для такого случая актриса не стала наряжаться. Она предстала в свитере в клетку и джинсах карамельного цвета, ее лук дополнили кремовые ботинки «челси».

Лиза оделась в одном стиле с мужем. Они насладились живой музыкой и изысканными блюдами на вечере Bosco. Пара встретила звезд.

Поклонники восхитились тем, как они выглядят, многие одарили влюбленных комплиментами. «Такие уютные», «Просто прелесть», «Очень красивые», «За ручку, так мило», «Вы само очарование», «Никакого пафоса, приятно смотреть», — прокомментировали пост подписчики.

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