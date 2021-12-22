«Зима серьезная»: Элла Суханова из «Дома-2» стильно утеплила дочку в пудровый комбинезон

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова воспитывает дочку Эвелину, которой минувшим летом исполнился годик.

Молодая мама считает, что морозная погода не повод отказываться от прогулок. Элла Суханова стильно, но при этом тепло одевает дочку.

«Зима в городе серьезная. Если честно, то было страшно выходить, на градуснике показывает температуру -24 градуса. Мы живем на севере Москвы, и, может, только тут так холодно. Естественно в такую погоду гулять с ребенком можно только где-то в помещении или дома. И одежда для перемещений должна быть соответствующая», — поделилась Элла Суханова.

Она рассказала, что надевает дочке хлопковый бодик с длинным рукавом, утепленные штаны, комбинезон с натуральным пухом, ботиночки на меху и обязательно шапку-шлем.

На фото в микроблоге Элла показала себя и малышку. Мама нарядилась в норковую шубку, а на Эвелине пудровый комбинезон.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.