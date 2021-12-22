«Ты просто лучший»: Водянова показала сына-студента с подросшими детьми от Арно

Модель поздравила старшего наследника с днем рождения. Он теперь учится в США.

Наталья Водянова уже длительное время живет во Франции. Она не скрывает, что именно там начала карьеру модели. Теперь уроженка Нижнего Новгорода известна на весь мир. Она выходила на подиум с Наоми Кэмпбелл и другими звездами.

При этом модель стала многодетной мамой. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у нее есть Лукас, Нева и Виктор. Нынешнему супругу она подарила сыновей Максима и Романа.

Примечательно, что в большом особняке в Париже Водянова живет с мужем и детьми. Лишь старший сын Лукас осенью уехал в США, так как поступил в университет Брауна.

22 декабря модель поздравила наследника с 20-летием. Она опубликовала кадры, на которых запечатлелась с именинником. А на одном из фото он предстал с сестрой и братьями. Они с нежностью обнимались в домашней обстановке.

«С днем рождения тебя, Лукас! Я так скучаю по тебе теперь, когда ты стал студентом Брауна, однако я так горжусь тем молодым человеком, которым ты стал. Ты просто лучший сын, пасынок, брат, друг и один из самых невероятных людей, которых я знаю. Никакого давления. Ты так стремишься учиться, расширять и совершенствовать свои способности, ставя во главу угла себя и свою семью. Для этого требуется много сил и уверенности. Ты справишься с этим, детка», — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Водянова воспитала настоящего джентельмена. К слову, у Лукаса уже есть девушка.

«Какие вы классные», «Успешный, счастливый, веселый и щедрый сын — это счастье! А у тебя этого счастья — полный дом», «Поздравляю! Прекрасной маме — прекрасный сын!», «Ничего себе бэйби!», «Выше мамы парень», — прокомментировали пост подписчики.

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