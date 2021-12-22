«Неповторимая, изысканная, стильная»: Лайма Вайкуле в наряде молочного оттенка восхитила поклонников

Исполнительница хита «Еще не вечер», «Вернисаж» и многих других, певица Лайма Вайкуле записала праздничное видеообращение для своих поклонников.

В кадре звезда предстала в нарядно украшенном помещении, вероятно, торгово-развлекательного центра.

Лайма Вайкуле облачилась в пуловер и брюки приятного молочного оттенка. На голове у дивы красуется черная бейсболка с красной звездой.

«Самый короткий день и самая длинная ночь. Это же, дорогие друзья, Рождество. Я вас поздравляю. Желаю вам оптимизма удачи, счастья и веры. С Рождеством!» — говорит в кадре Лайма Вайкуле.

Поклонники певицы пришли в восторг от того, как выглядит их кумир. Они признались, что счастливы услышать добрые пожелания из уст Лаймы Вайкуле.

«Лайма, вы супер. Я всегда вами восхищалась. Я вас тоже поздравляю с Рождеством и накупающим Новым годом!», «Как у вас красиво! И какая вы чудесная! С наступающим Рождеством», «Неповторимая! Изысканная, стильная», — высказались в Сети.

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