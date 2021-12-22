«Было здорово просто сесть и вспомнить, как это было»: Руперт Гринт рассказал, чего ждать от нового «Гарри Потера»

Руперт Гринт рассказал, чего ждать от нового «Гарри Потера». Исполнитель роли Рона Уизли признался, что они с Эммой Уотсон и Дэниэлом Рэдклиффом очень волновались, ведь это их первое воссоединение на экране с момента съемок последней части саги о юном волшебнике.

«Эти фильмы были нашим детством. Мы рости на съемках, и это имеет невероятное значение для нас. Прошло десять лет с тех пор, как мы завершили последний фильм, и после этого мы виделись довольно редко. Так что поэтому было здорово просто сесть и вспомнить, как это было», — поделился Руперт Гринт с изданием Entertainment Tonight.

Актер рассказал, что в спецэпизоде обсудили вопрос о продолжении франшизы и, если ему предложат, он с радостью вернется к роли Рона Уизли.

HBO уже показал полный трейлер эпизода «Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс». После выхода праздничного шоу на западном HBO Max, его можно будет посмотреть на русском языке. В «Амедиатеке» спецвыпуск появится 1 января 2022 года под названием «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». В тот же день на сервисе появятся все вышедшие фильмы из серий «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».

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