9-летнего вундеркинда Алису Теплякову могут отчислить из МГУ из-за отца

Юный уникум, 9-летняя Алиса Теплякова, студентка-первокурсница психологического факультета МГУ, рискует быть отчисленной из этого вуза.

Причина вовсе не в плохой успеваемости девочки, а в поведении ее отца — Евгения Теплякова.

Накануне мужчина ворвался в корпус МГУ, где его талантливая дочь сдавала экзамен. Алексей Тепляков устроил потасовку, в которой пострадал замдекана факультета.

Ему даже потребовалась медицинская помощь. Отец Алисы Тепляковой был возмущен тем, что, по его мнению, дочери несправедливо поставили низкую оценку.

И вообще, ему не нравится, как ведется преподавание. В МГУ же настаивают, что оценка Алисе Тепляковой была поставлена адекватная.

Юрист Михаил Тохмахов считает, что за подобное поведение своего отца будет расплачиваться Алиса Теплякова.

«Отчисление студента из вуза при подобном поведении родителей исключить нельзя», — цитирует «Комсомольская правда» председателя коллегии адвокатов «Право вето» Михаила Тохмахова.

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