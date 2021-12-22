Красотка в коже: Клава Кока эффектно подчеркнула фигуру в асимметричном топе и укороченных легинсах

Певица Клава Кока вышла на сцену в наряде, полностью выполненном из кожи.

Певица Клава Кока стала гостьей финала Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», который идет на телеканале «Россия».

В это воскресенье, 26 декабря, финальный выпуск выйдет в эфир. В нем примет участие огромное количество звезд.

В их число вошла певица Клава Кока, чьи хиты по нраву современной молодежи.

На сцене Клава Кока предстала в неожиданном и дерзком образе. Вокалистка стильно упаковалась в кожу.

Клава Кока облачилась в топ асимметричного кроя с принтом в виде разноцветных лучей. Топ она сочетала с укороченными легинсами.

Наряд дополнен кожаными черными митенками и чокером. На ногах у Клавы Коки ботильоны.

Стоит добавить, что в финале конкурса «Синяя птица» на одну сцену с участниками проекта выйдут такие знаменитости, как Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Юрий Энтин, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Инна Чурикова, Сергей Маковецкий и другие звезды первой величины.

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