«Он ушел в полном сознании»: основатель «Билайна» Дмитрий Зимин умер в Швейцарии

Основатель «Вымпелкома» и общественный деятель Дмитрий Зимин умер в возрасте 88 лет. О случившемся сообщил его сын.

Дмитрий Зимин — известный благотворитель. Он также был президентом компании «Вымпел-Коммуникации», основателем торговой марки «Билайн». 22 декабря стало известно, что предприниматель и ученый-радиотехник умер. Ему было 88 лет.

О случившемся сообщил его сын Борис Зимин в своем аккаунте Faсebook. По его словам, Дмитрий умер в Швейцарии. Он болел, о чем знали его родные.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел. Все», — написал наследник предпринимателя.

Борис добавил, что о месте прощания и дате похорон сообщит позднее. Напомним, что у Зимина был крепкий брак с ученым-археологом Майей Павловной. У них остались шесть внуков.

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