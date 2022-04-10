Ивлев стал папой в третий раз! Молодая жена известного телеповара родила

Константин Ивлев уже воспитывает сына и дочь от первой супруги.

Молодая жена известного телеповара Константина Ивлева сделала его папой в третий раз! Она родила девочку, которую назвали Никой. Радостной вестью шеф поделился в своих социальных сетях утром 10 апреля, заметив, что теперь он себя чувствует самым счастливым человеком на земле!

О своей беременности Лера Куденкова сообщила еще осенью 2021 года.

И, в отличие от многих знаменитостей, ни дня не скрывала свое особенное положение, показывая в личном блоге фотографии и видео с животиком.

«Это наш долгожданный и осознанный ребенок!» — говорила о своем будущем малыше Куденкова, когда носила его под сердцем.

Напомним, Константин Ивлев и Лера Куденкова официально оформили отношения 14 февраля 2021 года. До отношений с ней шеф-повар был 20 лет женат на Марии Ивлевой, даме непубличной, которая младше него на 4 года. Лера моложе Константина на 19 лет.

От первых отношений у шефа остался сын Матвей и дочь Маша. Он поддерживает хорошие отношения с детьми, они периодически появляются в его телевизионных и интернет-проектах.

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