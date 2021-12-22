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Настоящая дива: 78-летняя Инна Чурикова в черном платье макси с вышивкой на плече появилась на телевидении

Актриса стала гостьей финальной программы телеканала «Россия» «Синяя птица».

Настоящая дива: 78-летняя Инна Чурикова в черном платье макси с вышивкой на плече появилась на телевидении
Инна Чурикова. Фото: Global Look Press

На телеканале «Россия» состоялись съемки финала Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Программа выйдет в эфир в ближайшее воскресенье, 26 декабря, и уже обещает стать настоящей сенсацией.

Поддержать финалистов «Синей птицы» на телеканал «Россия» пришли мегазвезды: Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Юрий Энтин, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Сергей Маковецкий и другие.

В числе тех, кто поддержал финалистов конкурса «Синяя птица», легендарная актриса Инна Чурикова. В октябре звезда театра и кино отметила свое 78-летие. Несмотря на почтенный возраст, Инна Чурикова роскошно выглядит.

На телевидении она предстала в черном платье длиною макси с длинными рукавами-колоколами.

Эффектным образ стал благодаря вышивке в виде цветка на плече. Она контрастного винного оттенка.

Инна Чурикова с ведущей «Синей птицы» Дарьей Златопольской
Инна Чурикова с ведущей «Синей птицы» Дарьей Златопольской. Фото: телеканал «Россия»

Украшением образа стало колье из цветного камня и серьги. Для появления на публике Инна Чурикова также сделала элегантную укладку.

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