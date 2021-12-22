Настоящая дива: 78-летняя Инна Чурикова в черном платье макси с вышивкой на плече появилась на телевидении

На телеканале «Россия» состоялись съемки финала Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Программа выйдет в эфир в ближайшее воскресенье, 26 декабря, и уже обещает стать настоящей сенсацией.

Поддержать финалистов «Синей птицы» на телеканал «Россия» пришли мегазвезды: Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Юрий Энтин, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Сергей Маковецкий и другие.

В числе тех, кто поддержал финалистов конкурса «Синяя птица», легендарная актриса Инна Чурикова. В октябре звезда театра и кино отметила свое 78-летие. Несмотря на почтенный возраст, Инна Чурикова роскошно выглядит.

На телевидении она предстала в черном платье длиною макси с длинными рукавами-колоколами.

Эффектным образ стал благодаря вышивке в виде цветка на плече. Она контрастного винного оттенка.

Украшением образа стало колье из цветного камня и серьги. Для появления на публике Инна Чурикова также сделала элегантную укладку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.