92-летняя Александра Пахмутова впервые за долгое время пришла на телевидение

В ближайшее воскресенье, 26 декабря, на телеканале «Россия» состоится финал Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Поддержать талантливых ребят пришли звезды первой величины, поистине легендарные личности: Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Инна Чурикова, Юрий Энтин, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Мария Аронова, Данила Козловский, Ирина Пегова и другие знаменитости.

За столом жюри — тоже только звезды с именами: Николай Цискаридзе, Марина Неелова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Денис Мацуев и Кирилл Рихтер.

В финал конкурса юных талантов «Синяя птица» вышли двенадцать участников. Они выступят каждый в своем жанре на одной сцене со звездами.

Александра Пахмутова будет аккомпанировать во время выступления спортсмена Тимофея Крыхтина. Сергей Маковецкий составит компанию пианисту Феде Кутузову, а прославленный музыкант Борис Березовский — балалаечнику Максиму Самсонову.

Покажет свое мастерство артист балета, председатель жюри Николай Цискаридзе. Он выступит на сцене вместе с Анжелиной Воронцовой — примой-балериной Михайловского театра.

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