Когда успели? Кока в сексуальных чулках в сеточку уселась рядом с Реввой и нежно погладила его по руке

Артисты с некоторых пор стали вместе работать и появляться на публике.

Клава Кока в последнее время удивляет своими коллаборациями. Она записала дуэты с Егором Кридом, Даней Прытковым (Niletto), Сергеем Жуковым.

И вот звезда стала активно продвигать свой новый трек с Александром Реввой (Артур Пирожков), все чаще появляясь с ним на публике. Когда артисты успели в своем плотном графике найти место для сотрудничества, можно только удивляться.

В личном блоге Клава Кока показала, как она встретилась с Александром Реввой на радио. Певица пришла в студию в сексуальных чулочках и мини-юбке, уселась рядом с комиком и во время разговора периодически гладила его по руке. Впрочем, ответные движения поступали и от артиста.

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