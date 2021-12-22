Просто, стильно, динамично: на «Модном приговоре» представили трендовое зимнее пальто со стежкой

Оно подойдет для активных дам, которые любят прогулки.

На шоу Первого канала «Модный приговор» представили на подиуме стильный образ с актуальным пальто. Это оказалась модель серого цвета со стежкой и разновеликим подолом (сзади ниже). В нем не было лишних деталей, поэтому модель легко сочетается с разными элементами гардероба.

Стилисты проекта подобрали в комплект к пальто спортивный белый костюм с худи и джоггерами белого цвета. Этот оттенок, по мнению Эвелины Хромченко, практически всегда выглядит заметно и нарядно.

Также ведущая обратила внимание, как важно, чтобы женщина была ухоженной. Героиня пришла на программу тоже в спортивном костюме и выглядела не так эффектно. А с прической и хорошим макияжем ее довольно модная, но простая одежда засияла другими красками.

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