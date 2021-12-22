«Хорошая новость!»: Хромченко назвала главный цвет предстоящего лета

Также ведущая посоветовала оттенки, которые актуальны в этом году и будут популярны в следующем.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» назвала модные оттенки, в которые сейчас дамам стоит инвестировать свои средства.

Летом 2022 года станет необычайно популярен фиолетовый цвет, поэтому разумно присмотреться к нарядам в нем с прицелом на будущее.

«Хорошая новость! Следующим летом фиолетовый будет опять усилен благодаря подиуму и дизайнерам, которые уже показали летние коллекции! Но до того момента, пока одежда не поступила в магазины, рекомендую обратить внимание на нынешние модные цвета осень-зима», — прокомментировала Хромченко.

Она заметила, что комплект героини проекта как раз составлен в оттенках, которые будут актуальны и в следующем сезоне тоже. Это кляйновский синий цвет и салатовый в неоновом оттенке.

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