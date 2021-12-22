Чемпионка по фигурному катанию заявила об угоне внедорожника от здания МГУ

Сотрудник психфака МГУ Оксана Климова оставила машину на парковке недалеко от учебного корпуса.

29-летняя фигуристка, выступавшая за сборную Финляндии и являющаяся чемпионкой этой страны, Оксана Климова обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля «Фольксваген-Тигуан».

Она оставила машину на парковке неподалеку от учебного корпуса психфака МГУ, где работает научным сотрудником.

Через некоторое время Оксана Климова получила по электронной почте письмо от мужа, заместителя декана психологического факультета МГУ Артема Ковалева. Он сообщил, что забрал машину для личных дел.

После чего Оксана Климова пришла на парковку и, не обнаружив там автомобиля, обратилась в полицию.

Как оказалось, бывшая фигуристка и ее супруг находятся в состоянии развода. «Фольксваген-Тигуан» по документам принадлежит Климовой, и мужу она разрешения на пользование автомобилем не давала.

«Мужчина взял авто без спроса и только после сообщил жене об этом», — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне достоянием общественности стала громкая история с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Олимпийский чемпион был избит и находится в больнице с травмой головы.

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