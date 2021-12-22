«Здесь нет потертостей, рисунков, вышивок»: какие джинсы лучше не носить, показала Хромченко

Также ведущая поведала, в каких брюках из денима дамы выглядят отлично.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, от каких джинсов женщинам стоит отказаться, а на какие — обратить внимание.

«Хорошие джинсы — это основа любого гардероба», — заметила ведущая.

На подиуме проекта было представлено несколько новогодних образов с джинсами, которые, на взгляд Хромченко, заслуживали внимания публики.

«Обратите внимание, здесь нет скинни. Давайте оставим облегающие джинсы, которые напоминают лосины, астенически сложенным людям. Всем остальным лучше выбирать прямые джинсы разной степени ширины. Когда ваш контур не виден — не понятно, много вас под джинсами или мало. Если вы хотите быть максимально стройными, выбирайте максимально широкие джинсы. Вы видите, что здесь ни на одних джинсах нет никаких потертостей, нет аппликаций, рисунков, вышивок, все джинсы однотонные», — заметила Хромченко.

Она заметила, что эти декоративные элементы не запрещены, но далеко не все женщины умеют правильно составлять с ними комплекты, поэтому лучше не рисковать.

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