В корсетном платье и с кудряшками на голове: дочь покойной Началовой перепела рождественский хит Мэрайи Кэри

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной 1 декабря исполнилось 15 лет.
Девочка растет умницей и красавицей, унаследовав от звездной мамы вокальный талант.
Своими выступлениями Вера Алдонина уже не раз радовала поклонников. Она участвовала в шоу «Дуэты» телеканала «Россия 1», исполняла хит Юлии Началовой «Герой не моего романа» на программе «Модный приговор».
И конечно же, Вера Алдонина — звезда в своей школе. В микроблоге Вера Алдонина поделилась видео, на котором запечатлен фрагмент ее выступления в актовом зале учебного заведения.
Она исполнила довольно сложную песню Мэрайи Кэри. Правда, дочь Юлии Началовой немного подвела техника.
«Вчера на школьном предновогоднем концерте я спела свою любимую рождественскую песню M. Carey «All I want for Christmas is you». Под бой курантов загадаю, чтобы микрофоны больше никогда не свистели», — поделилась Вера Алдонина под видео.
На концерте она предстала в непривычном образе — с завитыми волосами. В изящном корсетном платье с американской проймой и пышной юбкой Вера Алдонина выглядела как куколка.
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