В корсетном платье и с кудряшками на голове: дочь покойной Началовой перепела рождественский хит Мэрайи Кэри

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной 1 декабря исполнилось 15 лет.

Девочка растет умницей и красавицей, унаследовав от звездной мамы вокальный талант.

Своими выступлениями Вера Алдонина уже не раз радовала поклонников. Она участвовала в шоу «Дуэты» телеканала «Россия 1», исполняла хит Юлии Началовой «Герой не моего романа» на программе «Модный приговор».

И конечно же, Вера Алдонина — звезда в своей школе. В микроблоге Вера Алдонина поделилась видео, на котором запечатлен фрагмент ее выступления в актовом зале учебного заведения.

Она исполнила довольно сложную песню Мэрайи Кэри. Правда, дочь Юлии Началовой немного подвела техника.

«Вчера на школьном предновогоднем концерте я спела свою любимую рождественскую песню M. Carey «All I want for Christmas is you». Под бой курантов загадаю, чтобы микрофоны больше никогда не свистели», — поделилась Вера Алдонина под видео.