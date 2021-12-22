«Нет у нас папы. Женщина рожает ребенка для себя»: Этери Тутберидзе рассказала о бывшем муже

Как отметила наставница, она все готова сделать для дочки Дианы.

Тренер Этери Тутберидзе в программе «Пусть говорят» на Первом канале высказалась о своем бывшем муже. Известно, что он по национальности американец.

«Нет у нас папы. Мне кажется, что женщина рожает ребенка для себя. Мужчина по какой-то причине отказывается почему-то от этой истории. Поэтому я все время и говорю, что у дочери Дианы есть я. А у меня есть Диана». Этери Тутберидзе

Как отметила Тутберидзе, она переживала, когда дочь собралась и уехала в Америку. «У Дианы есть ее партнер и друг Глеб, а у него — Диана. Дочь в России столкнулась с жестокостью взрослых и подростков. Она не хочет эту тему обсуждать», — заявила Этери Тутберидзе.

Напомним, что Этери Тутберидзе родила дочь в 2003 году. Отцом ребенка является гражданин США, с которым наставница давно рассталась.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!