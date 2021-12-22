Настроение праздника: Нетребко в пальто самого модного цвета с мандариновым воротником отметилась в Милане

В этом году Институт цвета Pantone не смог назвать один самый модный оттенок, поэтому провозгласил главными сразу два тона — серый и желтый.

Анна Нетребко поддержала тренд на серый цвет, выбрав пальто из ткани этого оттенка. Его рукава были украшены черно-оранжевыми манжетами. А отложным воротником из меха с мандариновыми, черными и белыми полосами она утеплила область шеи.

В стильной вещице оперная дива отправилась на прогулку по Милану.

«Ребята, как настроение? Не очень? Ну да, понимаю, и у нас так же, как-то тяжело давит конец года на всех в мире. Несмотря ни на что дарю вам счастливую атмосферу рождественского Милана! Пусть это принесет вам хороших эмоций!» — написала она в личном блоге, обнародовав красивые кадры, сделанные в праздничном городе.

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