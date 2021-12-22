«Сказать, что Алла была в ярости – ничего не сказать»: как Моисеев разозлил Пугачеву на «Рождественских встречах»

Максим Галкин на YouTube-шоу «Я себя знаю!» вспомнил «Рождественские встречи» с Аллой Пугачевой, которые записывали около 10 лет назад на Украине. Тогда произошел забавный случай с Борисом Моисеевым, чуть не поругавшимся с женой комика.

Алла Борисовна попросила исполнить своего любимца какую-то серьезную песню, а не что-то из его привычного репертуара с легким флером порока. На просмотре вполне приличного номера Моисеева неожиданно по канату спустился с потолка мускулистый танцор и начал красиво играть фигурой перед публикой.

Пугачева, естественно, сочла этот номер не слишком уместным в рамках праздника, посвященного Рождеству, и отправила танцора к Светлане Лободе, с которой он вполне органично выглядел. В итоге во время выступления певицы канат картинно упал с потолка, а танцор так и не спустился на сцену.

«Сказать, что Алла была в ярости — ничего не сказать. Это было воспринято как саботаж. Что гимнаст специально не спустился к Свете Лободе. Я знал, мне рассказывали предыдущие мужья Аллины, что такое бывает. (У нас такого не бывало, мы живем душа в душу.) Я слышу, что Алла идет из-за кулис, словно буря надвигается, и кричит: «Где он? Я тебе сейчас устрою!» Боря перепугался, натянул на себя какую-то шапку, спрятался за каких-то артистов», — поведал Максим Галкин.

Моисеев потом сказал Галкину, что он никогда бы не стал подводить так Пугачеву специально, и помирился с ней. Однако почему-то обвинил во всех грехах юмориста и Кристину Орбакайте.

«Да, я не такой, как все! Но это из-за вас я такой!» — ляпнул Борис.

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