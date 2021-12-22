Уволила из фирмы: Марию Миронову заподозрили в разводе с молодым мужем

Марию Миронову публика давно знает. Она дочка знаменитого актера Андрея Миронова. Ей удалось пойти по его стопам и тоже оставить свой след в кино. Мария снималась в «Ночном дозоре», сериале «Доктор Рихтер», комедии «Холоп».
Несколько лет назад артистка удивила многих поклонников. Она тайно вышла замуж за Андрея Сороку. Они вместе проводили время в Греции, поэтому появились слухи, что он — греческий бизнесмен.
За четыре года брака Миронова родила сына Федора. Мальчику уже два года. Зачастую актриса делится фото с наследником. А вот мужа она до сих пор скрывает. Однако известно, что он моложе избранницы на 19 лет и похож на ее сына от прошлых отношений Андрея.
Примечательно, что актриса несколько месяцев назад открыла свою фирму по производству сладкого зефира «Миро Нова Свит Арт». В компании Сорока стал генеральным директором.
Но на днях его должность занял новый руководитель. Это многих подтолкнуло на мысль, что в семье случился разлад. Год назад с этого началось расставание Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которого певица тоже уволила из своей компании.
«Да, смена директора может быть следствием изменений в отношениях супругов — мы часто сталкиваемся с подобным», — рассказал юрист Михаил Алексеев.
«Если брачные отношения прекращаются, это неизбежно ведет к смене „власти“: экс-супруги, как правило, не хотят иметь дел друг с другом», — пояснил он изданию «Комсомольская правда».
Но также эксперт отметил, что у Мироновой есть партнер в фирме. Не исключено, что муж актрисы не справился с обязанностями, поэтому его и могли заменить на более компетентного руководителя. Более того, сам бизнес мог не пойти, так как время не самое простое. Смена руководства может быть началом ликвидации компании.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.