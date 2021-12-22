Уволила из фирмы: Марию Миронову заподозрили в разводе с молодым мужем

Избранник актрисы моложе ее на 19 лет. Юрист объяснил, что может значить его увольнение из компании звезды.

Марию Миронову публика давно знает. Она дочка знаменитого актера Андрея Миронова. Ей удалось пойти по его стопам и тоже оставить свой след в кино. Мария снималась в «Ночном дозоре», сериале «Доктор Рихтер», комедии «Холоп».

Несколько лет назад артистка удивила многих поклонников. Она тайно вышла замуж за Андрея Сороку. Они вместе проводили время в Греции, поэтому появились слухи, что он — греческий бизнесмен.

За четыре года брака Миронова родила сына Федора. Мальчику уже два года. Зачастую актриса делится фото с наследником. А вот мужа она до сих пор скрывает. Однако известно, что он моложе избранницы на 19 лет и похож на ее сына от прошлых отношений Андрея.

Примечательно, что актриса несколько месяцев назад открыла свою фирму по производству сладкого зефира «Миро Нова Свит Арт». В компании Сорока стал генеральным директором.

Но на днях его должность занял новый руководитель. Это многих подтолкнуло на мысль, что в семье случился разлад. Год назад с этого началось расставание Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которого певица тоже уволила из своей компании.

«Да, смена директора может быть следствием изменений в отношениях супругов — мы часто сталкиваемся с подобным», — рассказал юрист Михаил Алексеев. «Если брачные отношения прекращаются, это неизбежно ведет к смене „власти“: экс-супруги, как правило, не хотят иметь дел друг с другом», — пояснил он изданию «Комсомольская правда».

Но также эксперт отметил, что у Мироновой есть партнер в фирме. Не исключено, что муж актрисы не справился с обязанностями, поэтому его и могли заменить на более компетентного руководителя. Более того, сам бизнес мог не пойти, так как время не самое простое. Смена руководства может быть началом ликвидации компании.

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