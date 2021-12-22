Синоптик дал прогноз на новогоднюю ночь 2022-го в Москве

Температура опустится ниже нуля, но трескучих морозов ждать не стоит.

Какая погода будет на Новый год в Москве?

Ожидается, что будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура опустится в районе 10-15 градусов ниже нуля. Такой прогноз дал синоптик метеобюро российской столицы, передает РИА Новости.

Кстати, минувшая ночь, 22 декабря, стала самой морозной в Москве за 54 года. Об этом в Instagram рассказал известный метеоролог Евгений Тишковец.

«В Москве, на базовой городской метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до -22,2, в центре города, на Балчуге, -19,6, в Строгино -22,0, в Тушино и Бутово -22,9», — написал синоптик.

Он также напомнил, что, согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры воздуха на улице до -25 градусов. Для учеников средних классов ограничение наступает при 26-28 градусов мороза. А вот для старшеклассников действует порог в -31.

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