«Это может повлиять на психику»: Влад Пугачев объяснил, почему не забирает сына из чужой семьи

Как отметил племянник Аллы Пугачевой, сейчас трогать ребенка просто опасно.

Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» объяснил, почему не забирает своего сына Женю из чужой семьи.

«Женя сейчас учится. Он этот мир изучает. Все вот это мироздание. Он уже длительное время находится там, у доверенных лиц, это свои люди. Сейчас вторгаться в его сознание из прошлого неправильно». Влад Пугачев

По словам Влада Пугачева, в свое время наследник уехал в другую семью, а сам Влад улетел в Израиль на лечение.

«Забрать его сейчас? Это может сломать или повлиять на его психику. Сейчас ребенка трогать просто опасно», — сказал Влад Пугачев.

Напомним, что десятилетний Женя воспитывается в семье водителя и охранника Аллы Пугачевой. Примадонна в свое время забрала мальчика, потому что Влад вел асоциальный образ жизни.

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