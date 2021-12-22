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«Это может повлиять на психику»: Влад Пугачев объяснил, почему не забирает сына из чужой семьи

Как отметил племянник Аллы Пугачевой, сейчас трогать ребенка просто опасно.

«Это может повлиять на психику»: Влад Пугачев объяснил, почему не забирает сына из чужой семьи
Влад Пугачев с женой и дочкой. Фото: instagram.com/guzel.pugacheva/?hl=en

Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» объяснил, почему не забирает своего сына Женю из чужой семьи.

Влад Пугачев с сыном
Влад Пугачев с сыном. Фото: кадр из «Прямого эфира»

«Женя сейчас учится. Он этот мир изучает. Все вот это мироздание. Он уже длительное время находится там, у доверенных лиц, это свои люди. Сейчас вторгаться в его сознание из прошлого неправильно».

Влад Пугачев

По словам Влада Пугачева, в свое время наследник уехал в другую семью, а сам Влад улетел в Израиль на лечение.

«Забрать его сейчас? Это может сломать или повлиять на его психику. Сейчас ребенка трогать просто опасно», — сказал Влад Пугачев.

Напомним, что десятилетний Женя воспитывается в семье водителя и охранника Аллы Пугачевой. Примадонна в свое время забрала мальчика, потому что Влад вел асоциальный образ жизни.

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Алла ПугачеваВлад ПугачевГузель ПугачеваИзраильПрограмма "Прямой эфир"