Нежданная родня из Кулушево: как выглядят и где живут татарские родственники Аллы Пугачевой

Они проживают в небольшом селе в Татарстане.

В студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» показали, как живут татарские родственники певицы Аллы Пугачевой. Они поселились в деревне Кулушево в республике Татарстан.

Это близкие родственники Гузель Пугачевой, жены племянника Примадонны Влада. У Гузель есть сын, которому на вид 15 лет, пожилая бабушка, родители, а также многочисленные дяди и тети со своими детьми.

Для Влада Пугачева в деревне был накрыт стол. В какой-то момент племянник Аллы Пугачевой даже воскликнул: «Я, наверное, останусь здесь жить».

Напомним, что Влад Пугачев несколько лет назад женился на бухгалтере из села Гузель. У них есть маленькая дочь, которую пара назвала Аллой. В честь знаменитой тети.

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