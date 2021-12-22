«Трофим уже давно хвастается, что спит с Ксенией»: кто мог разрушить брак Бородиной и Омарова

Близкие друзья Курбана Омарова и Ксении Бородиной рассказали, что телеведущая еще будучи в браке с предпринимателем закрутила роман с его товарищем, 34-летним Трофимом Симищенко.

Как говорят друзья, Курбану всегда было жалко Трофима. Он гнал его взашей из своей компании за темные делишки Симищенко. Тот продавал страховые полисы из-под полы, обналичивал деньги. В какой-то момент назанимал денег, а потом сменил место жительства. С долгами он теперь расплачиваться не торопится.

«Трофим уже давно хвастается своему окружению, что спит с Ксенией. Бедный Курбан, все подозревают его в неверности, а тут, вероятно, все наоборот. Но он, конечно же, не станет публично обвинять Ксюшу в чем-либо. А ей советуем получше спрятать драгоценности, с Трофимом надо держать ухо востро, учитывая количество его долгов». Друзья Бородиной и Омарова

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались летом нынешнего года. При этом на дне рождения подруги Бородиной Натальи Варвиной, как уверяют свидетели, Ксения и Трофим нежно перешептывались и даже обнимались, сообщает «СтарХит».

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