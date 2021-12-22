Стильная прогулка в Кисловодске: Климова после совета Рогова по моде завязала свитер поверх пуховика

Екатерина Климова в настоящий момент отдыхает с Татьяной Лютаевой на минводах.

Екатерина Климова в компании своей подруги Татьяны Лютаевой улетела в Кисловодск в отпуск. Здесь приятельницы наслаждаются спа-процедурами, местной минеральной водой и длительными прогулками на свежем воздухе.

Актрисы занимаются скандинавской ходьбой и частенько бывают в местных парках в предгорье Кавказа.

Екатерина Климова старается утепляться на свои променады. Ранее она появлялась на свежем воздухе в модном безрукавном пуховике, надетым поверх куртки.

А теперь артистка предстала в белой куртке, поверх которой стильно повязала свитер вместо шарфа. Именно так ранее советовал носить кофты в этом сезоне стилист Александр Рогов. И интересно, и тепло!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.