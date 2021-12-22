Стильная прогулка в Кисловодске: Климова после совета Рогова по моде завязала свитер поверх пуховика

Екатерина Климова в компании своей подруги Татьяны Лютаевой улетела в Кисловодск в отпуск. Здесь приятельницы наслаждаются спа-процедурами, местной минеральной водой и длительными прогулками на свежем воздухе.
Актрисы занимаются скандинавской ходьбой и частенько бывают в местных парках в предгорье Кавказа.
Екатерина Климова старается утепляться на свои променады. Ранее она появлялась на свежем воздухе в модном безрукавном пуховике, надетым поверх куртки.
А теперь артистка предстала в белой куртке, поверх которой стильно повязала свитер вместо шарфа. Именно так ранее советовал носить кофты в этом сезоне стилист Александр Рогов. И интересно, и тепло!
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