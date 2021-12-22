«Звучит так безумно, что даже неловко рассказывать»: Юлия Снигирь призналась в шопоголизме

Юлия Снигирь призналась в шопоголизме. 38-летняя актриса рассказала, что теряет контроль при виде понравившейся вещи. Ради платья или пары туфель артистка может совершать безумные поступки.

«Стыдно признаться, но я шопоголик. Очень люблю красивые вещи — могу увидеть классное платье и потерять голову. Кстати, в Лос-Анджелесе у меня было туго с деньгами, но перед самым отъездом я позволила себе дорогущие ботильоны. В итоге они не влезли в чемодан, и пришлось их оставить. Звучит так безумно, что даже неловко рассказывать», — поделилась Юлия Снигирь в интервью Tatler.

Импульсивные поступки актриса совершает не только во имя моды. Многие недоумевали, когда Юлия закрутила роман с многодетным отцом Евгением Цыгановым. Родители актрисы долго не принимали ее избранника, однако им пришлось смириться, когда Снигирь родила от Цыганова сына Федора.

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