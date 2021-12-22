Первое фото с новорожденным: Игорь Вдовин присутствовал при рождении сына

Елена Николаева родила Игорю Вдовину сына. 22 декабря 35-летняя телеведущая стала мамой впервые. Трогательное фото с новорожденным из Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И.Кулакова она опубликовала в своем микроблоге.

«Боже, у меня есть Сын», — написала телеведущая в своем Instagram.

Молодая мама уже принимает поздравления с рождением первенца.

больше по теме Молодая жена Игоря Вдовина Елена Николаева впервые стала мамой 35-летняя телеведущая Елена Николаева подарила своему избраннику долгожданного сына.

«И дата какая красивая!», «Поздравляю вашу семью!», «Самые искренние поздравления!» — пишут поклонники.

Игорь Вдовин присутствовал на родах. На фото 57-летний бизнесмен держит на руках своего новорожденного сына. Для него это второй ребенок, у Вдовина есть 16-летняя дочь Ариадна от Анастасии Волочковой.

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