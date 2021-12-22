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Изменяя традициям: Елизавета II не будет праздновать Рождество в Сандрингеме

Всему виной новая волна коронавируса.

Изменяя традициям: Елизавета II не будет праздновать Рождество в Сандрингеме
Елизавета II. Фото: Global Look Press

На протяжении многих лет Елизавета II собирает всю большую королевскую семью в Сандрингемском дворце, чтобы отпраздновать Рождество. Там же королева проводит и зимние каникулы. Но в этом году все планы отменяются.

Ее Величество отметит праздник в Виндзорском замке, сообщил CNN источник в Букингемском дворце. Причиной тому — резкий рост нового штамма коронавируса.

Добавим, что дворец принял дополнительные меры предосторожности и ранее. На днях стало известно, что предрождественский обед в Виндзорском замке, где обычно собирается семья, также отменен.

Напомним, ранее стало известно, как выглядит изнутри Сандрингемский дворец, который расположен в 160 км от Лондона.

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