«Это не мой главный приоритет»: сын Шварцнеггера признался, почему не использует звездную фамилию

Джозеф Баэна, сын Арнольда Шварцнеггера, признался, почему не использует звездную фамилию. 24-летний актер идет по стопам отца и принимает от него помощь, однако от знаменитой фамилии решил отказаться, чтобы она не влияла на его карьеру и Баэна смог стать популярным своими силами.

«Это не мой главный приоритет на данный момент. Я просто сосредоточен на том, чтобы развиваться и строить свою карьеру в актерском и недвижимости», — сказал Джозеф изданию E!news.

больше по теме Арнольд Шварцнеггер поддержал поклонника Железный Арни удивил фанатов своим поступком

Арнольд Шварцнегер принимает активное участие в жизни сына. Именно знаменитый актер вдохновил сына на занятия спортом, а также начать актерскую карьеру.

«Я очень уважаю его. В каком-то смысле он повлиял на многие вещи: на мое решение пойти в актерское, на фитнес, на мое телосложение и на многое другое, чем я занимаюсь», — добавил Баэна.

Напомним, Джозеф Баэна — внебрачный сын Шварцнеггера от домработницы. О его существовании актер признался только в 2011 году, когда разводился с Марией Шрайвер, с которой был женат 25 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.