«В Америке это мало»: Пресняков озвучил сумму, которую ему перечисляли родители во время учебы

Музыкант Никита Пресняков в шоу «Лучше – правду!» Сурена Каграманова рассказал, как ему было непросто во время учебы в Нью-Йорке.
«Я сам давно зарабатываю деньги. С конца студенчества. Когда учился в Нью-Йорке в университете, мне помогали родители. Высылали двести долларов в неделю. В Америке это мало.
Как минимум у тебя проездной будет стоить немало. В метро зашел — три доллара. Можно съесть фастфуд — это пять долларов. Какая-нибудь китайская лапша — это 7–11 баксов».
Как заявил Никита Пресняков, он пытался откладывать.
«Была ситуация, когда что-то случилось с банком. Деньги от родителей не пришли, а я тогда копил и взял себе синтезатор. Первые два дня я ходил около общежития и искал четвертаки. В пять утра шел в ресторан быстрого питания и брал за доллар комбо-обед», — заявил Никита Пресняков.
Напомним, что Никита Пресняков — внук певицы Аллы Пугачевой. Он сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова – младшего.
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