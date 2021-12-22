«В Америке это мало»: Пресняков озвучил сумму, которую ему перечисляли родители во время учебы

«Я сам давно зарабатываю деньги. С конца студенчества. Когда учился в Нью-Йорке в университете, мне помогали родители. Высылали двести долларов в неделю. В Америке это мало.

Как минимум у тебя проездной будет стоить немало. В метро зашел — три доллара. Можно съесть фастфуд — это пять долларов. Какая-нибудь китайская лапша — это 7–11 баксов».