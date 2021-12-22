Редкий выход: похудевший и изможденный Алексей Учитель переполошил фанатов своим внешним видом

На закрытом показе блокбастера «Последний богатырь: Посланник Тьмы», который накануне состоялся в Москве, пришел Алексей Учитель с дочками от Юлии Пересильд.

Восьмилетняя Маша и 12-летняя Анна выбрали разные стили в одежде. Старшая дочь актрисы предпочла романтичное платье, а младшая — удобный casual. Однако внимание фанатов привлек и сам режиссер. Фанаты переполошились. Он заметно похудел и выглядит не самым лучшим образом.

Напомним, о расставании Учителя и Пересильд стало известно еще весной. После этого Юлия активно готовилась к полету в космос, а в день отправки на МКС режиссер вместе с дочками отметились на «Байконуре», где пожелали звезде отличного полета.

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