«Группа популярнее бабушки»: Пресняков рассказал, когда его перестанут сравнивать с Пугачевой

«У меня уже выработался небольшой иммунитет на все эти сравнения. Я с рождения все это слышу. Бывает, что у тебя дурацкое настроение и это может выбить из колеи.

Это пишут люди, которые понятия не имеют, чем я занимаюсь. Мне звонят с передач. Они хотят меня использовать как некого посланника. Типа, что сейчас Никитку позовут и все узнают про отца и бабушку. Потому что их они не заманят».