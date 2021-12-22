«Группа популярнее бабушки»: Пресняков рассказал, когда его перестанут сравнивать с Пугачевой

Певец Никита Пресняков в шоу «Лучше – правду!» Сурена Каграманова заявил, что его все время сравнивают с бабушкой Аллой Пугачевой и отцом Владимиром Пресняковым – младшим.
«У меня уже выработался небольшой иммунитет на все эти сравнения. Я с рождения все это слышу. Бывает, что у тебя дурацкое настроение и это может выбить из колеи.
Это пишут люди, которые понятия не имеют, чем я занимаюсь. Мне звонят с передач. Они хотят меня использовать как некого посланника. Типа, что сейчас Никитку позовут и все узнают про отца и бабушку. Потому что их они не заманят».
Как отметил Пресняков, куда бы он ни пришел — все сведется к разговору про его бабушку и отца.
«Я не знаю, что мне в жизни еще надо будет такое сделать. Наверное, только если группа станет популярнее моей бабушки. Либо не показывать свое лицо и делать такой проект, чтобы никто вообще не знал, что это я», — сказал Никита Пресняков.
Напомним, что Никита Пресняков — внук певицы Аллы Пугачевой. Он сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова – младшего.
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