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«Я не вправе что-то решать»: Пресняков рассказал об отношении Пугачевой с племянником Владом

Как отметил музыкант, он далек от этого человека.

«Я не вправе что-то решать»: Пресняков рассказал об отношении Пугачевой с племянником Владом
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Никита Пресняков в шоу «Лучше – правду!» Сурена Каграманова высказался о племяннике своей бабушки, певицы Аллы Пугачевой, Владе.

Влад Пугачев с женой и дочкой
Влад Пугачев с женой и дочкой. Фото: instagram.com/guzforhim/

«У вас в семье есть один родственник. Его зовут Влад. Это племянник Аллы Борисовны. С ним постоянно какая-то беда. То наркотики, то алкоголь. Непонятные женщины вокруг него. Я думаю, что это боль Аллы Борисовны», — заявил Сурен Каграманов.

«Я далек от него. Что-то слышал, но понятия не имею, что происходит. Я не вправе что-то решать. Если человек к себе прислушивается, наверное, сам поймет, что лучше для него».

Никита Пресняков

Напомним, что Влад Пугачев в свое время действительно имел проблемы с наркотиками и алкоголем. Сейчас он ведет правильный образ жизни. Он женился и воспитывает дочь. Также у него есть сын, которого воспитывает водитель Аллы Пугачевой.

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Алла ПугачеваВлад ПугачевНикита ПресняковСурен КаграмановШоу "Лучше - правду!"