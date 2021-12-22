Люксовый отдых: Анна Калашникова перед родами отправилась в Абу-Даби

Анна Калашникова и банкир Иван Семенов готовятся стать родителями. Пара прибегла к услугам суррогатной матери, рожать которую отправят в Дубай. Совсем недавно в той же клинике родила своего сына певица Нюша.

Перед таким важным процессом певица решила набраться сил на курорте в Абу-Даби. Люксовый отдых на более чем миллион рублей ей оплатил избранник Семенов.

«Ваня очень беспокоится обо мне, переживает, что в конце года у меня депрессивное настроение из-за того, что мечты об общем ребёнке пока не осуществились. Сам он весь в работе, декабрь горячее время для сделок, поэтому решил подарить мне и моему сыну Дане отдых в Абу-Даби. Год был тяжелый», — цитирует Калашникову «Комсомольская правда».

Напомним, в 2017-м Анна Калашникова потеряла ребенка, с тех пор не рискует вынашивать сама. К услугам сурмамы пара прибегла уже второй раз за год. С первой женщиной, предоставляющей такие услуги, не сложилось. Выяснилось, что она вынашивала ребенка не Анны и Ивана.

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