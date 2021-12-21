«Для нас большая редкость»: Рома Капаклы из «Дома-2» показал маму, на которую очень похож

Мама бывшего участника «Дома-2» Ромы Капаклы Прасковья Николаевна Капаклы — человек стеснительный и непубличный.

Когда ее сын был на проекте, Прасковья Николаевна приезжала на «Дом-2», но старалась не попадать под камеры.

Увидеть в Instagram Ромы Капаклы фотографии его мамы практически невозможно. Рома крайне редко показывает родительницу все по той же причине ее скромности.

Но под занавес года Прасковья Николаевна, видимо, дала сыну разрешение на публикацию совместных с ним снимков.

Женщина приехала из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы навестить сына и невестку Марину Африкантову. Вместе они отправились на прогулку по празднично украшенной столице.

Фото, которые появились в результате прогулки, Рома Капаклы поделился в микроблоге.

«На улице хоть и большой минус, но тепла, что веет от этих фотографий, хватит, чтобы не замерзнуть аж до самого Нового года. Плохо, наверное, то, что такие встречи для нас большая редкость! Но это не точно. Всех с наступающими праздниками», — подписал кадры Роман Капаклы.

Подписчики экс-участника «Дома-2» сделали комплименты его маме, заявив, что она очень красивая женщина. А сын — ее копия.

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