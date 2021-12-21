Малыш в комбинезоне: Арзамасова в модном пуховике-дутике покрасовалась с крохой-сыном

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она снялась в более чем 20 кинолентах. Однако поклонники любят ее за роль в сериале «Папины дочки». Спустя годы она также стала играть в театре. Артистка предпочитала не говорить о личной жизни. Лиза длительное время умалчивала, что встречалась с Ильей Авербухом. Но не так давно они отметили первую годовщину свадьбы. Более того, в этом году у пары родился сын Лев.

В последнее время Арзамасова не только посвящает себя материнству. Она зачастую появляется на светских раутах или сопровождает мужа на важных событиях. За последние несколько дней актриса успела сняться в новогоднем концерте и выступить на льду с Авербухом. Они показали романтический номер.

21 декабря Лиза поделилась трогательными кадрами, на которых предстала сначала с сыном. Она была в сером пуховике-дутике без рукавов. Звезда укачивала на руках малыша, которого облачилась в сливочный комбинезон и шапочку с ушками.

К слову, Арзамасова поддержала тренд на объемные пуховики вслед за Ксенией Собчак и Стешей Маликовой. Многие одарили актрису комплиментами. Примечательно, что она также показала трогательные кадры, на которых отметилась с мужем.

«Какие красивые», «Просто прелесть», «Сладкий медвежонок», «Классные такие», «У вас чудесная семья», «Мне так нравится ваш стиль», «Вы такая милая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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