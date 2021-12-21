«Его зверски избивали аж трое парней»: Ольга Бузова молится за своего партнера по «Ледниковому периоду» после нападения

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев попал в больницу в результате драки у караоке-клуба в Москве.

Поющая телеведущая Ольга Бузова вне себя от жуткой истории, случившейся с ее экс-партнером по шоу «Ледниковый период».

Накануне поздно вечером олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был жестоко избит у караоке-клуба.

В заведении он находился вместе со своей гражданской женой, чемпионкой по керлингу Анной Сидоровой. В результате драки Дмитрий Соловьев попал в больницу с травмами головы.

По поводу этой истории уже высказалась Ксения Бородина, которая является партнершей Соловьева в нынешнем сезоне «Ледникового периода».

Партнерша по предыдущему сезону Ольга Бузова призналась, что молится за Дмитрия Соловьева.

«Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме, сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой. Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него. Знаю, что Дима настоящий мужчина и проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки. Дима — гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Мне рассказали, что его зверски избивали аж трое парней. Мои молитвы сейчас с Димой и его семьей», — сказала Ольга Бузова «Матч ТВ».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.